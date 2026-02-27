Reuters: Украина использовала «Дружбу» для прокачки своей нефти

Украина использовала трубопровод «Дружба» для прокачки своей нефти, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«По данным трёх источников в отрасли... по трубопроводу «Дружба» экспортировалась часть украинской нефти... прежде чем он был повреждён», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братиславе предлагали альтернативную нефть.

Также сообщалось, что Венгрия и Словакия договорились создать совместную комиссию для оценки состояния нефтепровода «Дружба» и призвали Киев допустить экспертов.