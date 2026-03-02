Банк России понизил курсы доллара и евро

На 3 марта 2026 года курс доллара составил 77,1734 рубля. Об этом сообщил Банк России.

© Global look

Котировки евро и юаня составили 90,7307 и 11,1960 рубля.

На 2 марта доллар в России стоил 77,2736 рубля. Что касается валюты Европейского союза и Китая, то их курсы были 91,2965 и 11,2394 рубля соответственно.

По некоторым прогнозам, в марте доллар в России может подорожать до 80-83 рублей. Однако, если внешнеполитическая ситуация улучшится, а продажи валюты по бюджетному правилу сохранятся на текущем уровне, то не исключен диапазон 73-76 рублей.

Экономист Александр Абрамов полагает, что в настоящее время нет факторов, которые могли бы ослабить рубль. К числу таковых он отнес активизацию импорта или введение ограничений государством по исполнению бюджетных правил.