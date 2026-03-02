Курс биткоина превысил $70 тысяч

Цена биткоина впервые с 16 февраля 2026 года преодолела отметку в $70 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

© Газета.Ru

По состоянию на 19:46 по московскому времени, биткоин демонстрировал подъем на 5,72%, достигнув цены в $70 096.

К 20:11 по московскому времени рост биткоина несколько замедлился, и его стоимость составила $69 393 (+4,67%). Параллельно с этим, Ethereum (ETH), вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, также показывала позитивную динамику, увеличившись на 4,06% до $2053,57.

По мнению главы департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, стоимость биткоина может в скором времени снизиться вдвое. Он отметил, что при определенной стратегии со стороны инвесторов существует вероятность того, что цена криптовалюты опустится до уровня $33 тыс. Основной причиной сложившейся ситуации он назвал глобальный режим risk-off, в котором инвесторы массово отказываются от рисковых активов.

Ранее стало известно, на сколько может упасть биткоин в 2026 году.