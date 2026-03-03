Хлеб в России изменят впервые за 40 лет

ГОСТ на изделие из муки будет изменен, сообщает ИА DEITA.RU.

С 1 апреля белый хлеб из пшеничной муки в России будут изготавливать по новому ГОСТу. Росстандарт уже опубликовал соответствующий документ, в котором прописаны новые стандарты и нормы.

Так, соответствующим нормам будет подовый хлеб овальной формы, а также белый хлеб массой меньше 500 граммов. При этом раньше вес начинался от 500 грамм и выше. Срок выдержки после извлечения из печи прежний - не более 10 часов.

Как дополняет РИА Новости, по прежнему ГОСТу продать хлеб рекомендовали в течение 24 часа с момента выемки из печи. Сейчас же таких рекомендаций не предусмотрено.

Состав хлеба будет следующим: мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого и второго сортов, хлебопекарные прессованные дрожжи, белый сахар, поваренная пищевая соль и питьевая вода. Разрешены также некоторые неопасные добавки.

К слову, прежний ГОСТ на хлеб был актуален с 1986 года и в течение 40 лет не менялся. Ранее сообщалось, что ГОСТ обновлен на чипсы. И продажи исчезнут коричневые чипсы, лишняя крошка в пачке и вводящие в заблуждение надписи.