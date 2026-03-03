Трамп рассказал, когда упадут цены на нефть

Президент США Дональд Трамп рассказал, когда, по его мнению, упадут цены на нефть. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Associated Press.

По словам Трампа, он ожидает, что цены на нефть снизятся после того, как США завершат военную операцию против Ирана. При этом он считает, что цены «будут даже ниже, чем раньше».

«Какое-то время цены будут высокими, но когда мы закончим, цены упадут», — заявил он.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Как объяснил Трамп, начало операции вызвано нежеланием властей Ирана отказаться от ядерных разработок. После этого Иран был атакован совместными силами США и Израиля, в результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи.

Ранее мировые рынки обвалились из-за эскалации конфликта вокруг Ирана.