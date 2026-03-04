Курсы доллара и евро выросли

Банк России повысил курс доллара на 5 марта до 77,8009 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Курс евро вырос до 90,7458 рубля, а юаня — до 11,2488 рубля.

На 4 марта доллар стоил 77,6093 рубля. Котировки европейской и китайской валюты составляли 90,3098 и 11,2210 рубля соответственно.

По мнению руководителя департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, если не случится внешних шоков, а цены на нефть сорта Brent продолжат восстанавливаться, то в I квартале 2026 года доллар может подешеветь до 72-74 рублей.

В свою очередь, аналитик компании «АВИ Кэпитал» Леонид Чихарев заявил, что курс доллара может упасть ниже 70 рублей, если конфликт на Ближнем Востоке нарушит баланс на рынке нефти и газа.

По другим прогнозам, курс доллара к концу 2026 года вырастет с нынешних 76 рублей до 88-89 рублей.