Центробанк признал проблему с программой долгосрочных сбережений

Проблемой программы долгосрочных сбережений (ПДС), рассчитанной на молодежь и людей среднего возраста, стало нежелание вкладывать в нее свои средства представителей именно этих возрастных категорий. Об этом на форуме лидеров рынка управления активами заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова, передает ТАСС.

Она посетовала, что инструмент заинтересовал только пенсионеров и людей предпенсионного возраста, которые активно отдают деньги государству на фоне предлагаемых льгот. Дело в том, что пожилые люди могут воспользоваться этой поддержкой довольно быстро, а вот для молодежи эффект от таких мер проявится спустя долгие годы.

По словам представительницы ЦБ, регулятор совместно с рынком и министерством финансов готовит поправки, которые поспособствуют привлечению средств более молодых поколений в государственную программу и сделают ее более справедливой.

Шишлянникова не объяснила, что именно власти хотят изменить, но признала, что стимулов у молодежи, которой нужно ждать эффекта 10-15 лет, явно меньше, чем у пенсионеров, которые уже спустя год могут рассчитывать увидеть результат.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне оформили 7,1 миллиона договоров в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) на сумму 500,7 миллиарда рублей. Еще в марте прошлого года директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев говорил о планах привлечь до конца года 750 миллиардов рублей.

В 2024 году, первом для программы, объем средств с учетом софинансирования составлял 216 миллиардов рублей. Президент страны Владимир Путин требовал достижения минимальной планки в 250 миллиардов.

По данным ВЦИОМ, нежелание участвовать в ПДС россияне оправдывают нехваткой денег, недоверием к власти из-за изменений правил игры и ожиданием, что высокая инфляция обесценит в итоге все накопления.