Названы ведущие покупатели российской курятины

В 2025 году Россия поставила на внешние рынки куриного мяса более чем на 845 миллионов долларов. Эти данные «Агроэкспорта» привело «Прайм».

Достигнутый показатель на 14 процентов превысил значения 2024 года. Общий объем экспорта оценили в 428 тысяч тонн. Что касается первых двух месяцев 2026-го, то по предварительным данным поставки этой продукции достигли 27 тысяч тонн, на 61 миллион долларов (без учета стран ЕАЭС). Ведущими покупателями оказались Китай, Саудовская Аравия и Узбекистан.

По итогам января 2026 года суммарные объемы поставок куриного мяса из Бразилии в Россию упали в деньгах более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2025-го и достигли двух миллионов долларов. Главным импортером куриного мяса и субпродуктов из Бразилии стала КНР с результатом 88,9 миллиона долларов. В топ-3 по этому показателю также вошли Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

По данным Национальной мясной ассоциации, оптовые цены на куриное мясо в России гораздо ниже, чем в среднем в мире.