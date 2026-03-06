$78.1990.79

Названы ведущие покупатели российской курятины

Lenta.ruиещё 4

В 2025 году Россия поставила на внешние рынки куриного мяса более чем на 845 миллионов долларов. Эти данные «Агроэкспорта» привело «Прайм».

Названы ведущие покупатели российской курятины
© РИА Новости

Достигнутый показатель на 14 процентов превысил значения 2024 года. Общий объем экспорта оценили в 428 тысяч тонн. Что касается первых двух месяцев 2026-го, то по предварительным данным поставки этой продукции достигли 27 тысяч тонн, на 61 миллион долларов (без учета стран ЕАЭС). Ведущими покупателями оказались Китай, Саудовская Аравия и Узбекистан.

По итогам января 2026 года суммарные объемы поставок куриного мяса из Бразилии в Россию упали в деньгах более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2025-го и достигли двух миллионов долларов. Главным импортером куриного мяса и субпродуктов из Бразилии стала КНР с результатом 88,9 миллиона долларов. В топ-3 по этому показателю также вошли Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

По данным Национальной мясной ассоциации, оптовые цены на куриное мясо в России гораздо ниже, чем в среднем в мире.