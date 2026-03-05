Курс биткоина превысил $72 тыс.

Самая известная криптовалюта демонстрирует новый скачок, подорожав почти на 6% и закрепившись в районе 72 тыс. долларов.

Стоимость биткоина утром в четверг увеличилась примерно на 6%, превысив уровень в 72 тыс. долларов, передает РИА «Новости». На крупнейшей криптобирже Binance цена монеты за сутки поднялась почти на 6% и составила 72 349 долларов.

Портал CoinMarketCap, рассчитывающий среднюю стоимость по более чем 20 биржам, зафиксировал рост на 6,07%, до 72 359 долларов. Днем ранее котировки также демонстрировали положительную динамику, поднимаясь выше 74 тыс. долларов впервые с 4 февраля.

«Настроения в мире криптовалют вновь становятся оптимистичными», – приводит Bloomberg слова главы Orbit Markets Каролин Маурон.

Эксперт добавила, что торговля может оставаться нестабильной из-за геополитики и макроэкономики, однако рыночная ситуация улучшается. Инвесторы продолжают следить за конфликтом на Ближнем Востоке, где происходит обмен ударами между Израилем и Ираном при участии США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость самой популярной криптовалюты в начале марта преодолела психологическую отметку в 70 тыс. долларов.