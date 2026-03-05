Санкции европейских стран против России идут на руку только США, в связи с чем Франции следует их отменить.

С таким призывом выступил в X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Давайте прекратим эти идиотские и разрушительные антироссийские санкции, от которых выигрывают только США" - написал политик.

Таким образом он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия, с учетом намерения ЕС полностью отказаться от ее газа, может досрочно сама инициировать уход с европейского рынка и переориентироваться на более интересных покупателей.

Согласно данным лондонской биржи ICE, цена на газ на бирже в Европе впервые с января 2023 года достигала $785 за 1 тыс. куб. м. Такая динамика была отмечена на фоне заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) о перекрытии Ормузского пролива. В январе Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского СПГ в ЕС с 1 января 2027 года, трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.