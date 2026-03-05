ЕС может оплатить восстановление нефтепровода "Дружба"

Евросоюз рассматривает возможность выделить деньги на ремонт нефтепровода «Дружба» в рамках финансовой поддержки Киева. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Еврокомиссия может направить средства из бюджетов, предназначенных для помощи Украине. Кроме того, Брюссель готов предоставить экспертов для восстановительных работ.

Сейчас ЕК ведёт переговоры с Киевом об отправке миссии на место. Специалисты должны оценить ущерб, нанесённый трубопроводу.

Транзит российской нефти был остановлен 27 января из-за повреждений на украинском участке. В результате без поставок осталась Венгрия. Владимир Зеленский говорил, что быстро восстановить прокачку не получится.