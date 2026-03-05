$77.890.75

ЕС может оплатить восстановление нефтепровода "Дружба"

Московский Комсомолец

Евросоюз рассматривает возможность выделить деньги на ремонт нефтепровода «Дружба» в рамках финансовой поддержки Киева. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

© Global Look Press

По данным агентства, Еврокомиссия может направить средства из бюджетов, предназначенных для помощи Украине. Кроме того, Брюссель готов предоставить экспертов для восстановительных работ.

Сейчас ЕК ведёт переговоры с Киевом об отправке миссии на место. Специалисты должны оценить ущерб, нанесённый трубопроводу.

Транзит российской нефти был остановлен 27 января из-за повреждений на украинском участке. В результате без поставок осталась Венгрия. Владимир Зеленский говорил, что быстро восстановить прокачку не получится.