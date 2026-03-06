Дмитриев заявил об эре энергетического коллапса и банкротства Европы
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил об эпохе энергетического коллапса и банкротства Европы.
«Это рассвет новой эры — эры полного энергетического коллапса и банкротства Европы», — написал Дмитриев в соцсети X.
Он подчеркнул, что отказом от российских энергоносителей ЕС «так много раз выстрелил себе в ногу, что ни одной ноги не осталось».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о прекращении поставок газа в Европу пока не принято.
По словам Пескова, ситуация в энергетике ЕС усложняется с каждым днём.