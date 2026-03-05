Китай ухудшил прогнозы по росту экономики

Власти Китая ждут, что в 2026 году его экономика вырастет на 4,5-5 процентов, хотя в прогнозах на 2025 год речь шла о 5 процентах. Об этом сообщило Госсовета КНР Ли Цяна.

Новый целевой показатель оказался самым низким с 1991 года. Одной из причин ухудшившихся ожиданий агентство назвало затяжной кризис в секторе недвижимости.

Как отметил Ли Цян, изменяющаяся внешняя обстановка все сильнее давит на Китай и геополитические риски растут. Кроме того, общемировая экономическая динамика остается вялой, свободная торговля находится под серьезной угрозой. Также он обратил внимание на внутренние проблемы государства. В их числе дисбаланс между сильным предложением и слабым спросом, а также трудности с трудоустройством населения.

В качестве долгосрочной цели роста Китай собирается удвоить ВВП на душу населения к 2035 году, достигнув уровня «умеренно развитой страны». Еще одна задача — «постоянно наращивать конкурентные преимущества в области редкоземельных элементов и редких металлов».

По данным министерства финансов Китая, наращивание роста социальных расходов стало причиной увеличения дефицита бюджета второй экономики мира до рекордных значений.