Санду призвала граждан Молдавии готовиться к росту цен

Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан страны готовиться к росту цен не только на топливо, но и на другие продукты в связи с кризисной ситуацией, связанной с последствиями боевых действий на Ближнем Востоке.

© Lenta.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны осознавать, что проблема может стать серьезнее, мы пытаемся спасти некоторые запасы, но мы не производим топливо, мы полностью зависим от импорта», — сказала Санду в эфире телеканала Журнал TV.

По ее словам, продолжение конфликта, начатого атаковавшими Иран США и Израилем, приведет к реализации «плохого сценария, который подразумевает более высокие цены».

«Все больше конфликтов, а потому понятно, что все меньше можем полагаться на глобальный мир и глобальные правила», — резюмировала глава постсоветского государства.

Из-за ситуации вокруг Ирана, которая среди прочего привела к остановке вывоза через Ормузский пролив нефти и газа и резкому росту их стоимости, под вопросом оказались в том числе поставки еды в зависящие от импорта страны Персидского залива. В то же время Тегераном сельскохозяйственного экспорта может сказаться и на российском рынке продуктов.