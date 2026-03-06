В Катаре назвали сроки восстановления поставок СПГ

$78.1990.79

Катару могут потребоваться месяцы для восстановления поставок СПГ

Московский Комсомолец

Катару потребуется несколько месяцев для восстановления экспорта энергоресурсов после остановки производства сжиженного природного газа. Об этом заявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби, сообщает Financial Times.

По его словам, экспортеры газа из стран Персидского залива уже в ближайшие дни могут объявить форс-мажор по контрактам. Министр отметил, что развитие конфликта способно серьезно повлиять на мировой энергетический рынок и экономику в целом.

Работа предприятий приостановлена после предупреждения о возможной угрозе ударам по объектам на побережье. В результате добыча и переработка газа, а также выпуск сопутствующих продуктов временно прекращены.

Компания QatarEnergy уведомила своих клиентов о наступлении форс-мажорных обстоятельств в связи с остановкой производства. Это означает возможные перебои в поставках на международные рынки.

Возобновление добычи, как отмечает издание, станет возможным только после официального подтверждения со стороны военных о завершении боевых действий и отсутствии угроз для энергетической инфраструктуры.