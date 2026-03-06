В Катаре назвали сроки восстановления поставок СПГ

Катару потребуется несколько месяцев для восстановления экспорта энергоресурсов после остановки производства сжиженного природного газа. Об этом заявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби, сообщает Financial Times.

По его словам, экспортеры газа из стран Персидского залива уже в ближайшие дни могут объявить форс-мажор по контрактам. Министр отметил, что развитие конфликта способно серьезно повлиять на мировой энергетический рынок и экономику в целом.

Работа предприятий приостановлена после предупреждения о возможной угрозе ударам по объектам на побережье. В результате добыча и переработка газа, а также выпуск сопутствующих продуктов временно прекращены.

Компания QatarEnergy уведомила своих клиентов о наступлении форс-мажорных обстоятельств в связи с остановкой производства. Это означает возможные перебои в поставках на международные рынки.

Возобновление добычи, как отмечает издание, станет возможным только после официального подтверждения со стороны военных о завершении боевых действий и отсутствии угроз для энергетической инфраструктуры.