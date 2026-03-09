Brent поднималась в цене выше 119 долларов за баррель
На утренних торгах лондонской биржи ICE Futures майские фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют уверенный рост. По состоянию на 8:10 по московскому времени цена барреля достигла 116,6 доллара, что на 23,91 доллара (или 25,8 процента) превышает цифры, которые были при завершении предыдущей сессии.
Напомним, что по итогам пятничных торгов стоимость этих контрактов выросла на 7,28 доллара (8,5%), закрепившись на отметке 92,69 доллара за баррель.
Апрельские фьючерсы на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавили в цене 24,1 доллара. Таким образом, рост составил 26,51 процента, а баррель торгуется на уровне 115 долларов. Предыдущая сессия завершилась для этих контрактов увеличением стоимости на 9,89 доллара (12,2%), до 90,9 доллара за баррель.
В течение сегодняшних торгов фиксировались и более высокие значения. Максимальная цена Brent поднималась до 119,5 доллара за баррель, а WTI - до 119,48 доллара за баррель.