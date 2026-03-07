В России введут ГОСТ на карандаши

В России с 1 сентября 2026 года начнёт действовать новый ГОСТ на карандаши, предназначенные для письма, черчения и рисования. Соответствующий документ утверждён Росстандартом и опубликован на официальном портале. Норматив вводится впервые.

Стандарт распространяется на продукцию в деревянном и пластиковом корпусе, которая поставляется на внутренний рынок или идёт на экспорт. Действие ГОСТа не затрагивает механические карандаши, а также изделия специального назначения. Инициатором разработки выступила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.

В документе прописаны требования к форме карандашей, их твёрдости и качеству сборки. Согласно тексту, клеящий материал не должен изменять цвет древесины, а грифель обязан быть прочно закреплён в корпусе. Цвет покрытия детских карандашей может быть любым, при этом сами цветные карандаши допускаются одно-, двух- и мультицветными.

Каждый карандаш должен иметь чёткую маркировку, упаковка — выполняться из картона по ГОСТу. Производитель обязан гарантировать соответствие продукции стандарту. За принятие документа проголосовали Армения, Белоруссия, Россия и Узбекистан.