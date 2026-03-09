Лукашенко назвал доллар ненужным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доллар никому не нужен. Его цитирует БелТА.

Принимая министра иностранных дел республики Максима Рыженкова, белорусский лидер заявил о необходимости сотрудничать со странами Африки, приведя в пример Оман.

«Тем более, при нынешней ситуации, когда этот доллар уже никому не нужен. Они же понимают, к чему это ведет. Вкладываются прилично, тратят деньги», — заметил Лукашенко.

Также президент Белоруссии заявил, что с Африкой связано будущее.

«Но, самое главное, надо помнить, что мы же не империя, мы же не американцы, что мы охватим весь континент. Надо иметь опорные точки, с которых мы будем работать в интересующих нас странах. Это главное», — отметил Лукашенко.

8 марта Александр Лукашенко предложил переименовать кофе американо в белорусский. Посещая кафе, президент Белоруссии предложили его владельцам начать писать новое название, но оставить в скобках рядом старое, пока посетители окончательно не привыкнут.