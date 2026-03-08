Как откроются рынки в понедельник?

В центре внимания инвесторов — нефтяные котировки. Стоимость марки Brent в пятницу преодолевала 94 доллара за баррель, но в конце торгов откатилась к отметке 92,30 доллара. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, фактически остановлено.

На рубль негативное влияние продолжает оказывать решение Минфина не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. На этом фоне российская валюта дешевеет. Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России, вырос до 79 рублей 15 копеек.

Что ждать от понедельника? Комментирует инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов:

Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»:

«Российские акции могут позитивно открыться на торгах в понедельник. Это связано прежде всего с высокой ценой на нефть, от которой поступают доходы нефтяным компаниям. Также нефтяные компании являются бенефициарами начала ослабления рубля в свете изменения бюджетного правила. Поэтому нефтяные акции толкают индексы Московской биржи вверх, а нефтяные акции составляют существенную долю в индексе Мосбиржи. Что касается курса рубля, то на рубль, с одной стороны, позитивно влияют высокие цены на нефть, но, с другой стороны, отмена продаж иностранной валюты Минфином, конечно, является фактором для его ослабления. Скорее всего, курс рубля может в ближайшее время преодолеть отметку 80 рублей за доллар. Цены на нефть будут чрезвычайно волатильны в ближайшее время, но одно можно точно сказать: чем дольше продлится военная операция против Ирана, тем выше будут цены на нефть. А весьма вероятно, что в случае продолжительного конфликта цена на нефть Brent может закрепиться выше отметки 100 долларов за баррель. Ну конечно, военная премия будет неустойчивой: как только военная операция пойдет на спад, цены вновь вернутся на отметки примерно 70 долларов за баррель. Для российского бюджета и доходов компаний это, в общем-то, неожиданный бонус, но он не является слишком устойчивым».

Сейчас в центре внимания находятся все сырьевые рынки, говорит гендиректор инвестиционной компании «Инвестлэнд» Игорь Вагизов:

Игорь Вагизов, гендиректор инвестиционной компании «Инвестлэнд»:

«Сейчас внимание инвесторов во всем мире приковано к рынку сырья в целом, к рынкам газа, нефти, алюминия — тем товарным группам, которые в наибольшей степени могут пострадать от ситуации на Ближнем Востоке. Потому что сейчас ключевым страхом снова стал инфляционный удар, который может произойти по миру, что может привести к новому циклу повышения ставки, к снижению цен на рискованные активы — на акции, криптовалюты по всему миру — и даже, пусть будет, коррекции цен на нефть. Но тем не менее средние цены на нефть, понятно, будут выше, чем прогнозировали мировые инвестиционные банки. Уровни 55 долларов — это уже недостижимо в этом году с точки зрения средней цены. Поэтому на российском рынке мы видим приток капитала, видим, что инвесторы активно покупают нефтегазовые имена. Ну и, конечно, там «Русал» показывает отличную динамику. И, соответственно, судя по котировкам премаркета, рынок откроется еще выше, российский будет стремиться уже к уровням 2900 пунктов. Динамика рубля уже последние два года напрямую не привязана к нефти. Мы видим, что действия по отмене продаж на открытом рынке Минфином золота и валюты, изменение бюджетного правила оказывают умеренное негативное влияние на рубль. Поэтому валютный рынок очень внимательно будет ждать объявления параметров нового правила. Исходя из этого, уже будет действовать».

В пятницу торги на Мосбирже закрылись на уровне 2854 пункта. Индекс прибавил чуть более 1%.