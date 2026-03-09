Ждем сигнала: Путин поставил Европе нефтяной ультиматум

Президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить полноценные поставки углеводородов европейским покупателям, но исключительно на условиях полного отказа от политической конъюнктуры. В ходе оперативного совещания по ситуации на мировом рынке нефти и газа глава государства подчеркнул, что Москва не отказывается от сотрудничества, однако ждет от Запада инициативы и гарантий долгосрочной стабильности.

«Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, избавленную от политической конъюнктуры — пожалуйста. Мы же никогда не отказывались, мы готовы работать и с европейцами», — заявил глава государства.

Путин отметил, что данный вопрос правительство держит на постоянном контроле, однако для реальных шагов навстречу необходимы конкретные действия со стороны европейских столиц.

«Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность», — подчеркнул Путин. «Вот сейчас конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться», — констатировал Путин.

По его словам, речь идет о государствах, где существует стабильный спрос и которые готовы выстраивать с Москвой надежные конструктивные отношения.

"Россия предупреждала": Путин сделал экстренное заявление по нефти

В завершение президент предложил участникам совещания детально обсудить этот стратегический маневр и посоветоваться о дальнейших действиях на глобальном энергетическом рынке.