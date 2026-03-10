Цена нефти 10 марта 2026: колебания и прогнозы

Утром 10 марта фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют уверенный рост. Как сообщает РБК со ссылкой на данные расчетного фьючерсного контракта, стоимость барреля поднялась до $93,58, прибавив 5,88%. Фиксация курса валюты происходит дважды в день — в 13:45 и 18:49 по московскому времени.

Рынки пережили серьезные колебания после заявления президента США Дональда Трампа о скором завершении военной операции в Иране. По информации The Wall Street Journal, нефть марки Brent, мировой эталон качества, опускалась ниже отметки в $90 за баррель. Американская нефть WTI подешевела до $85, хотя ранее превышала $119. Фондовые рынки открыли сессию падением, но быстро восстановились благодаря ослаблению напряжения на нефтяном рынке и закрыли день в плюсе после новых комментариев американского лидера.

Накануне Трамп в интервью CBS News заявил, что конфликт с Ираном близок к завершению, подчеркнув, что США опережают график операции на несколько недель. Эти заявления прозвучали на фоне экстремальной волатильности: в понедельник Brent и WTI впервые с июня 2022 года взлетали выше $119 за баррель, показав рост 29–31%. К вечеру понедельника рост замедлился до 7%, но котировки удерживались выше $100.

Именно заявления Трампа спровоцировали резкое падение цен на мировых рынках накануне. Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость барреля марки Brent в считанные минуты обрушилась с $99 до $83,9. Позже цена частично отыграла падение, поднявшись до $88,6.