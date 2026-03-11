Банк России понизил курс доллара

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 12 марта 2026 года.

Курс доллара повышен до 79,07 рубля, 11 марта он был на уровне 78,73 рубля. Курс евро увеличен до 91,93 рубля, 11 марта он составлял 91,89 рубля. Курс юаня вырос до 11,5 рубля, хотя ранее он был на уровне 11,44 рубля.

Аналитики, опрошенные Банком России с 30 января по 3 февраля, ожидали более крепкий рубль, чем в декабре. Прогноз на 2026 год составлял 85 рублей за доллар, на 2027 год — 94,5 рубля за доллар, на 2028 год — 98,9 рубля за доллар.

В январе среднемесячный курс рубля укрепился ко всем основным мировым валютам: к доллару США – на 3,3%, к евро – на 1,8%, к юаню – на 2,7%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП».

Глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что в 2026 году курс составит «95 рублей за доллар США. Возможно, при стечении обстоятельств ближе к 100 рублям». На звонке по отчетности банка за 2025 год он заявлял, что в текущем году не видит ни одного шанса на то, что курс рубля будет такой же крепкий, как в 2025 году.

Ранее Frank Media рассказали , какие валюты привязаны к курсу доллара и доступны российским инвесторам.