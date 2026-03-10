Рублю предрекли девальвацию

С большой долей вероятности, в этом году ожидается девальвация рубля, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

К ослаблению национальной валюты, по словам эксперта, приводит ряд факторов. Во-первых, оказывает влияние дисбаланс между импортом и экспортом. «Основные экспортные товары России, я имею в виду нефть и газ, приносили существенно меньше доходов государству, чем это было в прошлые годы. Все-таки механизм санкций первичных и вторичных работает. Это приводит и к тому, что мы продаем меньше, и к тому, что мы продаем с большим дисконтом, чем это было раньше», — объяснил Григорьев.

Во-вторых, существует определенное давление со стороны физических лиц, которые привыкли покупать на свободные деньги валюту в качестве инструмента для защиты средств от инфляции, указал экономист. Третий момент связан с тем, что крепкий рубль невыгоден российскому бюджету, добавил собеседник «Ленты.ру».

«У нас закладывалась более низкая стоимость рубля, и это приводит к тому, что бюджет доход недополучает», — уточнил он.

С какой скоростью будет происходить ослабление, сказать сложно, так как ситуация сейчас становится непредсказуемой из-за событий на Ближнем Востоке, отметил эксперт.

«Он в любом случае будет в интервале 85-90 рублей в этом году. Возможно, за счет того, что российская нефть сейчас продается дороже, чем это было раньше, ослабление рубля замедлится. Еще затормозить ослабление рубля может то обстоятельство, что у нас ожидаются в будущем месяце платежи налоговые, и компании, которые являются экспортерами, будут часть валютной выручки продавать. Поэтому, думаю, что, возможно, весной какого-то резкого снижения не будет, хотя это тоже исключать нельзя, но в целом в течение года рубль ослабнет», — заключил Григорьев.

Во вторник, 10 марта, курс доллара на рынке Forex резко вырос и в моменте превысил психологическую отметку в 80 рублей.