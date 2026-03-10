Европа обратилась с требованием к США из-за нефти РФ

Европейская комиссия потребовала от США соблюдать санкции против российской нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса.

Как уточнил Домбровскис, от США потребовали соблюдать потолок цен на нефть из России, который установили страны «Большой семерки» (G7). Эти слова прозвучали на фоне того, как глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что США могут ослабить санкции против российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Очень важно строго соблюдать ценовой потолок, введенный G7 и, возможно, перейти к полному запрету морских перевозок, чтобы ограничить военные доходы России, потому что обратное было бы обречено на провал», — заявил Домбровскис.

При этом издание сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа действительно рассматривает возможность дальнейшего ослабления санкций против российской нефти. Кроме того, Вашингтон также временно разрешил Индии продавать нефть из России на танкерах в открытом море.

Ранее цена нефти Brent рухнула после слов Трампа о скором окончании войны с Ираном.