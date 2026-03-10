Иранский кризис оказался опасен для еще одного рынка

Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, то от этого может пострадать глобальное производство полупроводников, которые играют ключевую роль в буме искусственного интеллекта. Об этом сообщил канал CNBC.

Речь идет о том, что из-за войны США и Израиля с Ираном под угрозой оказались цепочки поставок ряда элементов, критически важных для производства микросхем. В частности, это касается брома и гелия. Производители микросхем памяти SK Hynix и Samsung уже успели понести серьезный урон. С начала войны в Персидском заливе их совокупная стоимость снизилась более чем на 200 миллиардов долларов.

Наиболее пристальное внимание экспертов в связи с этим приковано к Катару, который производит более трети всего поступающего на мировой рынок гелия. Жизнеспособной альтернативы этому газу в производстве микросхем нет. Однако доставка гелия с Ближнего Востока через Ормузский пролив выглядит все более сложной в связи с тем, что Тегеран фактически перекрыл этот маршрут. По словам президента компании Kornbluth Helium Consulting Фила Корнблута, если пролив будет блокирован долгое время, то с рынка исчезнет больше 25 процентов гелия.

Государственная компания Катара QatarEnergy производит гелий в качестве побочного продукта сжиженного природного газа. Однако соответствующее предприятие Рас-Лаффане оказалось выведено из строя после атаки иранского беспилотника.

Кроме того, не исключены проблемы с поставками другого важного элемента — брома. По данным Геологической службы США, около двух третей его мирового производства приходится на Израиль и Иорданию.

Аналитики предсказывают, что если цены на память продолжат расти из-за нестабильности цепочки поставок, управляющие центрами обработки данных могут сократить свои капитальные затраты, что обернется падением спроса на полупроводники. А это станет причиной падения темпов внедрения искусственного интеллекта.

До этого озабоченность по поводу поставок критически важных для полупроводниковой промышленности ресурсов высказали в Южной Корее. Там опасаются, что ближневосточный кризис может помешать планам крупных технологических компаний по созданию центров обработки данных для искусственного интеллекта.