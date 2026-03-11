В Европе призвали жителей есть меньше мяса

Европейский научно-консультативный совет по изменению климата рекомендовал жителям Евросоюза уменьшить количество мяса в рационе, а также ввести налог на выбросы парниковых газов для фермерских хозяйств, передает РИА Новости.

По мнению экспертов, эти меры необходимы для достижения климатических показателей, установленных блоком. В случае реализации инициативы аграрный сектор может столкнуться с дополнительной финансовой нагрузкой, а потребителям придется пересмотреть привычную модель питания, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Европарламент и Совет ЕС согласовали новые правила маркировки блюд из растительных заменителей мяса. Документ запрещает использовать для обозначения таких продуктов наименования, напрямую связанные с частями мясных туш или конкретными видами мяса. В список вошли 33 наименования, включая «стейк», «ребра», «бекон», «курица» и «говядина».

При этом, в отличие от более жесткой версии законопроекта, представленной в октябре 2025 года, финальный текст разрешает называть продукты из заменителей мяса «бургерами», «сосисками» и «наггетсами».