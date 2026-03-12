Раскрыты последствия кризиса на Ближнем Востоке

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал кризис на Ближнем Востоке. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев раскрыл последствия кризиса на Ближнем Востоке и подчеркнул, что он повлечет за собой долговременные результаты для мира.

«Будет нанесен долговременный экономический ущерб, поскольку шоки со стороны предложения затронут рынки нефти, газа, удобрений, сельского хозяйства и многие другие», — отметил он.

Ранее Дмитриев заявил о «шоковых» последствиях войны США с Ираном для мировой экономики. К своей публикации он прикрепил графики динамики цен на сырье, включая нефть, газ, металлы и удобрения.