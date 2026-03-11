В России призвали не ждать «сладкой» цены на нефть

Депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с Life.ru оценил перспективы отношений с Европой и ситуацию на нефтяном рынке. Парламентарий выразил сомнение, что европейские элиты изменят свою политику в отношении России, назвав их поведение иррациональным и продиктованным русофобией.

По мнению Новичкова, даже при наличии готовых трубопроводов Европа вряд ли вернется к закупкам российской нефти. Экономическая ситуация в ЕС будет ухудшаться, при этом страны союза могут продолжать закупать энергоносители по завышенным ценам у США или других поставщиков.

Говоря о нефтяных котировках, депутат отметил высокую волатильность рынка. Он предположил, что цены на нефть до конца года не будут «сладкими» для российского бюджета, хотя и останутся выше уровней, предшествовавших конфликту в Иране. Рассчитывать на то, что высокие цены решат все проблемы, не стоит, подчеркнул парламентарий, призвав сосредоточиться на внутренних задачах пополнения бюджета.

Ранее сообщалось, что в Европе обеспокоены заявлениями Москвы о поставках газа. ЕС планирует полностью отказаться от российских энергоносителей к 2027 году, однако возможные более ранние решения российской стороны могут осложнить положение европейских стран.