Для восстановления нормального уровня экспорта нефти из стран Персидского залива после окончания войны США, Израиля и Ирана могут потребоваться месяцы.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам знакомых с ситуацией источников, для восстановления нормального уровня экспорта нефти из Персидского залива после окончания боевых действий могут потребоваться месяцы. Возобновление поставок еще больше замедлится, если Иран или его ставленники попытаются нарушить судоходные маршруты после того, как Трамп объявит о победе», — пишет Bloomberg.

Также издание отмечает, что предложения США о возобновлении работы Ормузского пролива «не убедили» некоторые государства Персидского залива. Ведь даже если судовладельцы и страховщики согласятся разрешить своим танкерам проходить через пролив, им все равно будет трудно набирать экипажи, пока не прекратятся иранские обстрелы ракетами и беспилотниками, сообщили источники Bloomberg.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива сейчас обеспокоен развитием событий, заявил представитель одной из стран залива.

«Чем дольше будет продолжаться эта ситуация, тем более серьезными и далеко идущими будут ее глобальные последствия», — отметил чиновник.

11 марта агентство Associated Press сообщило, что Иран пригрозил не позволить «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив. А до этого советник командующего КСИР Ибрахим Джабари пообещал, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено.

Также недавно корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что американская разведка получила сообщение о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив.

Иран согласился пропустить танкеры одной страны через Ормузский пролив

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что экспорт нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив снизился до менее чем 10% от объемов, которые были до обострения конфликта.