Алиев сообщил о планах расширить экспорт энергии в Европу

Азербайджан планирует существенно расширить экспорт электроэнергии в Европу, сообщил президент страны Ильхам Алиев.

Алиев заявил, что в ближайшие пять-шесть лет республика рассчитывает создать потенциал экспорта от шести до восьми гигаватт электроэнергии из возобновляемых источников, передает Anadolu Ajansi.

Он подчеркнул, что для этого Баку активно инвестирует в развитие ветровой, солнечной и гидроэнергетики и уже ведёт работу с европейскими партнёрами по вопросам строительства линий электропередачи и подводных кабелей.

Алиев отметил, что сотрудничество с Евросоюзом в энергетике заметно активизировалось после заключения стратегического партнёрства с Еврокомиссией в 2022 году. Сейчас ЕС является основным торговым партнёром Азербайджана: примерно половина внешнеторгового оборота страны связана с Евросоюзом. По словам главы государства, этот показатель может вырасти благодаря новым инвестициям.

Президент Азербайджана также напомнил, что поставки азербайджанского газа в Европу продолжают расти: сейчас газ получают десять стран ЕС, а всего импортируют топливо шестнадцать государств. В ближайшие два-три года, после начала разработки нового месторождения, Баку рассчитывает увеличить экспорт газа как минимум на 10 млрд кубометров.

Алиев отдельно выделил важность развития транспортных маршрутов между Европой и Азией и отметил новые возможности для расширения Среднего коридора после парафирования мирного соглашения с Арменией. Он добавил, что Азербайджан уже снял ограничения на транзит грузов в Армению и начал поставки нефтепродуктов.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта в ходе визита заявил, что «Евросоюз рассматривает Азербайджан как ключевого партнёра, особенно в вопросах энергетической безопасности». По его словам, стороны также сотрудничают в сферах транспорта, цифровых технологий и безопасности, а завершение железнодорожной линии Баку – Нахчыван может стать важным инфраструктурным проектом в регионе. Кошта выразил солидарность с Азербайджаном на фоне ситуации на Ближнем Востоке и подчеркнул поддержку ЕС в достижении долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Ранее Южный Кавказ во вторник заявил о росте значимости региона в плане добычи энергоносителей и их поставок в Европу и другие страны на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Алиев на форуме сообщил, что в настоящий момент его страна поставляет газ в 16 стран, в том числе десять из них – это государства ЕС.