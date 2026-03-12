Европе предсказали шок из-за цен на газ

Спустя четыре года после начала конфликта на Украине Европа по-прежнему находится в нестабильной энергетической ситуации, которая только усугубилась из-за начала войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. Его процитировало Le Monde.

Он напомнил, что цена на электроэнергию по-прежнему определяется стоимостью газа. И если котировки последнего вырастут из-за ситуации в Ормузском проливе, то для Европы это будет шоком, который неизвестно сколько продлится. Положение дел при этом усугубилось тем, что иранский кризис разразился после холодной зимы, после которой запасы газа по всей Европе сократились до 30 процентов. Это стало самым низким уровнем для этого времени года за десятилетие. По словам Каммера, досадно, что европейцы забыли урок, полученный ими после начала боевых действий на Украине.

В такой ситуации Каммер считает, что Европа не только не должна отказываться от перехода к возобновляемым источникам энергии, а наоборот, ускорить его. Это позволит снизить зависимость от углеводородов. Кроме того, континенту необходимо развивать интегрированный энергетический рынок, если его жители надеются получать более дешевую и чистую энергию, менее зависимую от импорта и, следовательно, менее уязвимую к потрясениям геоэкономического характера.

Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает маловероятным разворот Евросоюза к российским поставщикам нефти и газа, так как в Брюсселе взяли курс на отказ от всех ископаемых видов топлива.