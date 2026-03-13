Курс доллара поднялся выше 80 рублей

Курс доллара к рублю (USD/RUB) на международном валютном рынке поднялся выше 80 рублей. Об этом в пятницу, 13 марта, свидетельствуют данные с Investing.

По состоянию на 10:20 по московскому времени, курс на максимуме вырос до 80,2100 рубля. В предыдущий раз выше 80 рублей доллар был 12 марта 2026 года.

Ранее старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев в беседе с «Вечерней Москвой» заявлял, что в ближайшее время доллар будет стоить на уровне 79–80,5 рубля.

Аналитик фондового рынка «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев, в свою очередь, спрогнозировал заметное ослабление рубля к апрелю. К концу весны он может торговаться в диапазоне 81–82 рублей.

12 марта цены на нефть также достигли 100 долларов за баррель после того как новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым.

Кроме того, 9 марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE возросла почти на 20 процентов — до 111,4 доллара.