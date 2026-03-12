Курс доллара на Украине превысил 44 гривны

Официальный курс доллара на Украине превысил отметку в 44 гривны. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка страны.

Согласно информации на сайте регулятора, на 13 марта курс доллара установлен на отметке 44,16 гривны за $1.

Ранее трейдер Владислав Силаев спрогнозировал, что курс доллара до конца марта 2026 года будет колебаться в диапазоне 79,5—81,5 рубля.

Управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд Капитал» Александр Барышников рассказал в беседе с RT, что военный конфликт на Ближнем Востоке привёл к росту цен на нефть, что стало поддержкой для российской валюты.