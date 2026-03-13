Вице-премьер Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан сообщил о готовности страны приступить к переговорам с РФ о приобретении сырой нефти. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга, где обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

По его словам, решение связано с недавним заявлением США о прекращении бойкота российского нефтяного экспорта. Как пояснил Ратчакитпракан, «Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти». Дискуссию инициирует министерство энергетики, добавил вице-премьер.

Решение Бангкока продиктовано необходимостью искать альтернативные источники сырья: поставки из Персидского залива, обеспечивающие около половины импорта Таиланда, оказались под угрозой из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Возможность для переговоров открылась после того, как Минфин США в ночь на пятницу разрешил покупку российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Разрешение действует до 11 апреля. По данным главы РФПИ Кирилла Дмитриева, снятие санкций распространяется на 100 млн баррелей.

На фоне остановки судоходства через Ормузский пролив — ключевого маршрута танкеров с ближневосточной нефтью — мировые цены на энергоносители резко пошли вверх. На этой неделе стоимость Brent впервые с июня 2022 года превышала $119 за баррель, прибавив за короткое время почти треть. В Европе с конца февраля цены на газ выросли более чем вдвое.