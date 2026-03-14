Лидер АдГ Вайдель поддержала смягчение санкций против нефти РФ

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель поддержала решение властей США о приостановке санкций в отношении продажи нефти из России.

«Положительно: США хотят снять напряженность на нефтяном рынке посредством временного снятия санкций с России», — написала она 14 марта в соцсети.

Политик подвергла критике мнение канцлера Германии Фридриха Мерца, который назвал «ошибкой» подобный шаг со стороны Вашингтона.

Ранее США решили временно вывести из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда к 12 марта.

Комментируя для «Парламентской газеты» действия американской стороны по временному снятию санкций с российской нефти, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что США пытаются успокоить рынок, но в то же время проявляют некое лукавство.