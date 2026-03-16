Цены на российский уголь взлетели

За неделю со 2 по 8 марта стоимость российских углей на азиатских рынках взлетела из-за конфликта на Ближнем Востоке и последовавшей вслед за ним активизации торгов в Южной Корее. Об этом со ссылкой на данные Neft Research пишет «Коммерсантъ».

Уголь калорийностью 6000 килокалорий на килограмм подорожал до рекордных с декабря 2024 года 96,7 доллара за тонну, что на 13,6 процента выше, чем неделей ранее, и на 16,8 процента больше, чем в тот же период в прошлом году. Уголь калорийностью 5500 вырос в цене на 6,7 процента в недельном и на 16,4 процента в годовом выражении.

Вместе с тем партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов отметил, что потенциал дальнейшего повышения котировок ограничен, потому весна традиционно снижает спрос на топливо. По этой же причине вряд ли можно ожидать существенного роста объемов продаж российских поставщиков.

По словам эксперта, ситуация позволит только несколько улучшить финансовые показатели экспорта, хотя для большинства российских производителей он по-прежнему убыточен.