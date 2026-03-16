Биткоин пробил отметку в $74 тыс.

Самая популярная криптовалюта мира в понедельник подорожала более чем на 3,5%, обновив локальный максимум первой половины месяца.

Курс цифровой валюты демонстрирует уверенный рост, преодолев важный психологический барьер, передает РИА «Новости».

Данные торговых площадок свидетельствуют о повышении стоимости актива до максимальных показателей за последние две недели.

На крупнейшей бирже Binance биткоин подорожал на 3,52%, достигнув отметки 74 025,05 доллара. В ходе сессии котировки поднимались еще выше, доходя до 74 451,03 доллара.

Позитивная динамика наблюдается уже несколько дней подряд. По итогам прошлой недели криптовалюта прибавила в цене 7,6%, причем рост продолжался все пять торговых сессий.

Портал CoinMarketCap, который анализирует сведения с более чем 20 бирж, также зафиксировал увеличение стоимости на 3,49%. Средняя цена биткоина составила 74 018,2 доллара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта курс самой известной криптовалюты превысил уровень в 72 тыс. долларов.