Венесуэла обратилась к США с просьбой

Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес во время официального приема с колумбийской делегацией обратилась к Дональду Трампу с просьбой снять экономические санкции с ее страны.

Об этом 14 марта сообщила газета Página 12 со ссылкой на слова политика.

«Односторонние принудительные меры против народа Венесуэлы затрагивают народы нашей Латинской Америки. Это также оказывает влияние на экономику Колумбии и Венесуэлы», — приводит издание слова Делси Родригес.

Во время встречи с колумбийскими представителями были обсуждены вопросы сотрудничества в области безопасности и энергетики. В частности, было объявлено о возобновлении экспорта сжиженного газа в Колумбию.

«Мы осуществили первый экспорт сжиженного газа из Венесуэлы в Колумбию», — добавила Родригес, выразив намерение осуществлять закупки электроэнергии для восстановления национальной нефтяной промышленности. «Были достигнуты важные договоренности, обсуждены важные рабочие направления, которые мы собираемся развивать в ближайшие недели», — заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, комментируя итоги встречи с колумбийской делегацией.

Стороны договорились провести новую встречу 23 апреля в венесуэльском городе Маракайбо, где находится самое большое озеро в Южной Америке. Планируется обсудить аспекты сотрудничества в области энергетики, борьбы с наркотрафиком и безопасности в регионе.

Напомним, в начале января США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Каракасе. В результате операции президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены на территорию США. Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены вывести венесуэльскую нефть на мировой рынок, чтобы снизить цены на энергоресурсы.