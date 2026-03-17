В России выросли продажи водки

По итогам первых двух месяцев 2026 года суммарные объемы продаж водки в России увеличились на 0,6 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го и достигли отметки в 11,56 миллиона дал. О росте спроса на этот вид крепкого алкоголя на внутреннем рынке сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Продажи ликероводочных изделий за это время увеличились на 15,2 процента, до 3,25 миллиона дал. В целом реализация алкогольных напитков крепостью выше 9 процентов за отчетный период подскочила на 2,3 процента (до 19,15 миллиона), уточнили в профильной организации.

Наращивание реализации водки фиксируется на фоне увеличения производства. В январе-феврале выпуск этого крепкого алкоголя в стране вырос на 1,5 процента, до 7,7 миллиона дал. Впрочем, здесь важно учитывать эффект низкой базы. Так, за первые два месяца 2025 года производство популярного спиртного просело на 26,3 процента.

В дальнейшем, прогнозируют эксперты, на динамику выпуска водки все большее влияние будут оказывать повышенные акцизы. На этом фоне, ожидают они, в России продолжит сокращаться производство этилового спирта. Подобного рода проблемы с большой долей вероятности сохранятся на внутреннем рынке в 2026 году.