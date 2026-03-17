$81.0592.66

В России выросли продажи водки

Lenta.ruиещё 1

По итогам первых двух месяцев 2026 года суммарные объемы продаж водки в России увеличились на 0,6 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го и достигли отметки в 11,56 миллиона дал. О росте спроса на этот вид крепкого алкоголя на внутреннем рынке сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

© РИА Новости

Продажи ликероводочных изделий за это время увеличились на 15,2 процента, до 3,25 миллиона дал. В целом реализация алкогольных напитков крепостью выше 9 процентов за отчетный период подскочила на 2,3 процента (до 19,15 миллиона), уточнили в профильной организации.

Наращивание реализации водки фиксируется на фоне увеличения производства. В январе-феврале выпуск этого крепкого алкоголя в стране вырос на 1,5 процента, до 7,7 миллиона дал. Впрочем, здесь важно учитывать эффект низкой базы. Так, за первые два месяца 2025 года производство популярного спиртного просело на 26,3 процента.

В дальнейшем, прогнозируют эксперты, на динамику выпуска водки все большее влияние будут оказывать повышенные акцизы. На этом фоне, ожидают они, в России продолжит сокращаться производство этилового спирта. Подобного рода проблемы с большой долей вероятности сохранятся на внутреннем рынке в 2026 году.