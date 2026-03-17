Курс доллара к рублю вырос до максимума за полгода

Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 82 рублей впервые с 22 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

К 11:50 по московскому времени курс повышался на 44 копейки относительно предыдущего закрытия — до 81,92 рубля. Минутами ранее он достигал 82,03 рубля.

С лета 2024 года, после приостановки биржевых торгов долларом на Мосбирже, основным репрезентативным ориентиром для рубля стал курс юаня. Биржевые торги китайской валютой проходят с 10:00 до 19:00 мск. Именно в этот период рассчитывается кросс-курс доллара к рублю: через курс доллара к юаню на внебиржевом рынке и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот показатель и используется как главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой.

Ранее аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников заявил в беседе с РБК, что дефицит предложения китайских юаней стал ключевым фактором давления на валютном рынке. По его словам, ситуация усугубилась после того, как Минфин прекратил продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Дудников также отметил, что дополнительным фактором ослабления рубля может стать потенциальное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и, как следствие, снижение доходности ОФЗ.