Курс доллара к рублю взлетел

Курс доллара США к рублю (USD/RUB) на международном валютном рынке Форекс поднялся выше 83 рублей, пишет РБК.

По состоянию на 16:55 мск курс на максимуме вырос на 2,04%, достигнув отметки 83 рубля 17 копеек за доллар. Ранее выше 83 рублей доллар был свыше пяти месяцев назад — 6 октября 2025 года.

Журналисты заметили, что курс евро к рублю (EUR/RUB) на международном валютном рынке Форекс поднялся выше 95 рублей. По состоянию на 16:16 мск курс на максимуме вырос на 1,46%, до 95 рублей 12 копеек. В предыдущий раз выше 95 рублей курс евро был 6 января 2026 года.

Вечный фьючерс на евро (EURRUBF) на Мосбирже в это же время поднялся на 1,42% и достиг отметки 94,97 рублей. Официальный курс евро Банка России на 17 марта был установлен на уровне 92,66 рублей.

Аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников отметил, что ключевым фактором давления на рубль сейчас выступает дефицит предложения китайских юаней на валютном рынке на фоне прекращения продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

Кроме того, потенциальное смягчение денежно-кредитной политики Банка России и, как следствие, снижение доходности ОФЗ также может способствовать ослаблению рубля, уточнил финансист.

Традиционный фактор влияния на курс рубля — рост цен на нефть марки Brent — пока не сумел поддержать российскую валюту, заметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его оценке, пока рано делать вывод о положительном влиянии этого фактора на рубль из-за временного лага между отгрузкой и оплатой.