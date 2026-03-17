Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине на 90 миллиардов евро

Евросоюз окончательно согласовал кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на собственный источник в Брюсселе.

Как рассказал собеседник издания, решение по кредиту уже не будет пересмотрено. Он добавил, что официальное объявление состоится «очень скоро».

«Я ожидаю, что решение по кредиту <...> будет принято очень скоро. <…> Он согласован и не будет пересмотрен», — заявил он.

В данный момент выдачу кредита блокирует Венгрия — страна столкнулась с проблемами из-за остановки работы нефтепровода «Дружба». Как рассказал собеседник издания, это стало поводом для переговоров между главой Евросовета Антониу Кошта и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время разговора последний заявил, что планирует придерживаться плана, который ранее был озвучен Будапештом — Венгрия согласится на кредит только в том случае, если поставки нефти по «Дружбе» будут восстановлены.

Напомним, что нефтепровод «Дружба» прекратил свою работу 27 января — как сообщила украинская сторона, это произошло из-за поломки. «Дружба» используется для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.

Ранее Владимир Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу».