США запаслись нефтью

За неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 6,16 миллиона баррелей. Об этом со ссылкой на Минэнерго страны сообщает «Интерфакс».

Запасы нефти увеличились до рекордных с июня 2024 года 449,3 миллиона баррелей. Резервы бензина в то же время стали меньше на 5,44 миллиона баррелей, а дистиллятов — на 2,53 миллиона баррелей.

Такая ситуация идет вразрез с прогнозами аналитиков. Эксперты Trading Economics ждали увеличения запасов нефти на 400 тысяч баррелей и снижения резервов бензина и дистиллятов на 1,6 и 1,5 миллиона баррелей соответственно.

На фоне сообщения иранского государственного агентства Tasnim о ракетном ударе США и Израиля по северной ветке гигантского нефтегазового месторождения «Северное/Южный Парс», расположенного в Персидском заливе, цены на нефть резко выросли. К 16:05 по московскому времени цена фьючерского контракта на поставку Brent в мае подскочила на 4,35 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигла 107,9 доллара за баррель. Прирост к тому моменту составил 4,5 доллара.

Советник Белого дома Питер Наварро заявил, что мировые цены на нефть десятилетиями на 7-21 процента были выше, чем реально стоило сырье. Из-за этого снизилось мировое производство — и вся экономика теряла примерно по 100-450 миллиардов долларов в год.