На Украину прибыла делегация МВФ

Делегация Международного валютного фонда во главе с Гэвином Греем посетила Украину. Программа визита предусматривает на 18 марта проведение переговоров с представителями украинского правительства, посвященных обсуждению макроэкономической стратегии и приоритетных преобразований. Ранее МВФ высказывал опасения относительно обстановки в Верховной Раде.

По информации, предоставленной Постоянным представителем МВФ в Украине Пришилой Тофано, группа экспертов Международного валютного фонда, возглавляемая руководителем миссии Гэвином Греем, прибыла в страну. Эти сведения были переданы агентству «Интерфакс-Украина».

В рамках запланированных на 18 марта встреч украинских должностных лиц с представителями МВФ предполагается рассмотрение широкого круга тем, затрагивающих макроэкономические аспекты и проводимые реформы.

«Предметом диалога станут вопросы, касающиеся макроэкономической политики и ключевых структурных преобразований», — отмечается в официальном сообщении, направленном в адрес агентства.

На предыдущем этапе представители Международного валютного фонда высказывали озабоченность в отношении поддержки Украины, что было обусловлено сложившейся ситуацией в парламенте страны.