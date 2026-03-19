Курс доллара превысил 87 рублей

Курс доллара на валютном рынке Forex поднялся выше 87 рублей впервые с 10 апреля 2024 года.

© Газета.Ru

Тем временем курс евро превысил 97 рублей впервые с начала октября 2025 года.

Минэкономики России прогнозирует, что средний курс американской валюты в 2026 году составит от 92,2 до 94,8 рубля.

Аналитики УК «Альфа-Капитал» ранее рассказали «Газете.Ru», что доллар может подорожать до 85 рублей на фоне корректировки бюджетного правила. По их оценке, «разумное» изменение параметров этого механизма способно привести именно к такому движению, не вызвав при этом резкого ускорения инфляции. Эксперты отметили, что текущее давление на российскую валюту связано не столько с нефтью, сколько с решением Минфина скорректировать параметры бюджетного правила и отказаться от валютных операций в марте.