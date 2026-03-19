Курс евро превысил 100 рублей

Курс евро поднялся выше 100 рублей, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с середины сентября 2025 года. Европейская валюта коснулась психологической отметки, но вскоре немного откатилась. Одновременно растет и курс доллара. Американская валюта подорожала до 87 рублей, а юань — до 12,5 рубля.

Давление на рубль оказывают несколько факторов. В частности, мягкая политика Центробанка, приостановка продажи валюты по бюджетному правилу и высокие юаневые процентные ставки.

Как рассказал аналитик финансовых рынков Дмитрий Голубовский, еще одной причиной ослабления национальной валюты — дефицит федерального бюджета.