Международные резервы России выросли до $803,2 млрд за неделю. Объём золотовалютных запасов увеличился благодаря положительной переоценке.

© Global look

Об этом сообщили в Центробанке.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 13 марта 2026 года составили $803,2 млрд, увеличившись за неделю на $1,0 млрд, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки», — уточняется в сообщении регулятора.

Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились за неделю на $8,9 млрд — до $802,2 млрд.