ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,00% годовых. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора.

Так, решение совпало с прогнозом большинства аналитиков. В частности, за такой сценарий высказались 26 из 30 опрошенных РБК экспертов. Трое участников консенсус-прогноза допустили, что основным сценарием будет снижение ставки с 15,5 до 14,5%.

Курс рубля взлетел

13 февраля 2026 года, на первом заседании регулятора, ключевая ставка была снижена до 15,5% годовых. Это было шестое последовательное смягчение денежно-кредитной политики. Процесс снижения начался в июне, когда ставку уменьшили с 21% до 20%. В июле она опустилась до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, а к декабрю достигла 16%.