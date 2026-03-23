Золотые резервы ЦБ РФ достигли минимума

Золотые резервы Центрального банка России в феврале сократились до 74,3 миллиона тройских унций, что является минимальным показателем за четыре года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные регулятора.

Снижение запасов наблюдается второй месяц подряд: в январе объем золота уменьшился на 300 тысяч унций, а в феврале — еще на 200 тысяч. Таким образом, текущий уровень резервов стал самым низким с марта 2022 года, когда он составил 74,1 миллиона унций.

Обычно подобное сокращение связано с чеканкой драгоценных монет, однако такие значительные месячные потери не фиксировались с 2015 года.

Несмотря на снижение запасов, Россия по-прежнему занимает пятое место в мире по объему золотых резервов, уступая США, Германии, Италии и Франции.