Молдавия готовится к топливному кризису

Правительство Молдавии успокаивает граждан, обеспокоенных топливом кризисом.

Министерство энергетики Республики Молдова сообщил о стабильной ситуации на рынке нефтепродуктов. По данным ведомства, 19 марта в страну было импортировано свыше 3000 тонн топлива, что позволило существенно пополнить стратегические запасы. Как подчеркивают в министерстве, импорт пока в полном объеме покрывает текущие нужды потребителей. На сегодняшний день текущих запасов достаточно для покрытия потребления: бензина — до 16 дней, сжиженного газа (СПГ) — почти 11 дней, дизельного топлива — примерно на 8 дней. Автовладельцев и предприятия призывают рационально использовать топливо, избегать лишних поездок, не создавать ажиотажных закупок и не поддаваться панике на заправочных станциях.

Напомним, с 4 марта 2026 года правительство Молдавии ввело 60-дневный режим повышенной готовности в энергетическом секторе. Эта мера носит превентивный характер и связана с нестабильной внешней обстановкой в регионе.